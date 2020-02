Calcio, lettera minatoria e testa mozzata d'animale inviata al ds del Taranto

TARANTO - Macabra minaccia contro il direttore sportivo del Taranto FC 1927, Vincenzo De Santis. Nei pressi di un locale cittadino sono stati rinvenuti una busta gialla, con una scritta offensiva ('Ds sporco baresè) diretta al dirigente rossoblù e una testa mozzata di animale. Sull'episodio sono in corso indagini. De Santis era stato contestato, insieme al presidente Massimo Giove, al termine della gara persa domenica scorsa allo stadio Iacovone con il Foggia. Il Taranto è quinto nel girone H di serie D.

In una nota, l’associazione sportiva Aps Taras 706 a.C. esprime solidarietà a De Santis «oggetto di una vile e vergognosa minaccia. Un altro, folle avvertimento a due mesi dal primo episodio contro l’ex dg Gino Montella (a dicembre fu messo vicino allo stadio un manichino con una corda al collo con una scritta offensiva nei suoi confronti, ndr)». «È il momento di dire basta. Tutte le componenti del calcio tarantino - conclude - si adoperino per evitare derive violente, che continuano a turbare l’ambiente e a rovinare l’immagine della città».