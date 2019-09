Roma, i big del nuoto pugliese alla corte di Mattarella

Prima la stretta di mano con il presidente della Repubblica, poi la grande festa a «Villa Marotta» di Roma. Meravigliosa la Puglia del nuoto che è stata celebrata insieme a tutti i campioni azzurri nel galà organizzato dalla Federazione, dal titolo appunto #meravigliosi. In prima fila Benny Pilato, la 14enne tarantina rivelazione dei Mondiali di Gwangju, dove ha conquistato l’argento nei 50 rana: è stata ricevuta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale insieme agli altri atleti medagliati in Corea del Sud.

In serata la giovane è stata raggiunta al Galà #Meravigliosi dagli altri pugliesi che hanno partecipato ai Mondiali: Elena Di Liddo, 26enne biscegliese, quarta nei 100 farfalla a Gwangju, e Marco De Tullio, il 19enne barese quinto nella finale mondiale dei 400 stile. Con l’allieva di Raffaele Girardi e l’ex allievo di Daniele Borace c’era anche il presidente delle Comitato pugliese della Fin, Nicola Pantaleo.

Per la Puglia tanti complimenti da parte delle autorità presenti, dal presidente della Fin, Poalo Barelli, al sindaco di Roma, Virginia Raggi, al nuovo ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al suo predecessore, Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario alla Presidenza dl Consiglio con delega allo Sport. «I nostri ragazzi sono davvero meravigliosi – dice Pantaleo – ed è merito loro se la Puglia è ormai protagonista indiscussa nel nuoto. Complimenti a loro, ai tecnici e alle società, nell’attesa di tuffarci in questa nuova stagione che si concluderà con i Giochi olimpici. E a Tokyo speriamo di avere davvero tanta Puglia».