Boxe, il brindisino Iaia convocato in Nazionale

Il pugile brindisino Antonio Iaia, classe 2003, atleta della Boxe Olivier, è stato convocato in Nazionale categoria Junior 54 chilogrammi. Dal 28 aprile al 4 maggio sarà a Roma per preparare gli Europei che si disputeranno il 31 maggio a Galati, in Romania. Lo rende noto l’associazione pugilistica. Il risultato è arrivato dopo la vittoria, lo scorso marzo, al Torneo Nazionale in cui si sfidano i migliori quattro pugili d’Italia in ogni categoria. Per la Boxe Olivier si tratta del terzo campione che raggiunge questo risultato in nazionale.