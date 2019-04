Una risposta concreta a chi cerca lavoro. Il mondo dello sport e quello universitario scendono in campo insieme per passare dalle parole ai fatti. Ecco, allora, i due short master, realizzati a Bari e Brindisi con Regione Puglia, Università degli Studi Aldo Moro e Coni Puglia, per il rilascio di attestati di istruttore tecnico sportivo e di operatore sportivo della terza età. Riconoscimenti validi su tutto il territorio nazionale. Testimonial d'eccezione dell'iniziativa, presentata ieri nel salone degli Affreschi dell'Ateneo barese, Antonio Vicino, stella del canottaggio internazionale e neo laureato in Economica e commercio.

Per ogni short master il Coni finanzierà 25 borse di studio a copertura dei corsi di iscrizione. Alla realizzazione del percorso di studio - che rientra nella convenzione tra Uniba e Coni - collaborerà anche il Cui Bari. Alla presentazione dell'iniziativa c'erano, tra gli altri, il rettore Antonio Felice Uricchio, il presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto, comitato universitario per lo sport, Silvio Tafuri e il presidente del Cus Bari, Antonio Prezioso.