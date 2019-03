Basket, la supercoppa si giocherà a Bari il 21 e il 22 settembre

BARI - Bari ospiterà il 21 e il 22 settembre, al Palaflorio, la prossima Supercoppa basket. Lo ha ufficializzato stamani la Lega Basket Serie A nel corso di un incontro a Palazzo di città, tra il sindaco Antonio Decaro e il presidente della Lega Basket Egidio Bianchi.

«Per la nostra città è un grande onore poter ospitare una manifestazione sportiva così prestigiosa - ha detto Decaro -. Per la prima volta accoglieremo i più grandi cestisti del campionato italiano che per due giorni offriranno agli amanti della pallacanestro uno spettacolo di straordinaria intensità. Negli ultimi anni abbiamo dato prova di essere all’altezza di ospitare grandi eventi come questo, caratterizzandoci sempre più come una città sportiva». «Per noi è motivo di orgoglio portare in una città come Bari un evento molto importante per la Lega Basket - ha dichiarato Bianchi -. Si tratta di una piazza perfetta in quanto, oltre ad avere l’entusiasmo necessario a supportare questa manifestazione, ha tutte le caratteristiche per offrire la giusta accoglienza agli appassionati che vorranno seguire l’evento».

Parteciperanno alla Supercoppa le due finaliste dell’ultima edizione della Final Eight di Coppa Italia, prima classificata Vanoli Cremona e la seconda Happy Casa Brindisi. Per le altre due squadre, invece, sarà necessario attendere la fine del campionato di Serie A.