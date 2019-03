Il Bari rimonta un gol e batte il Castrovillari 3-1

Gli undici punti di vantaggio del Bari sulla Turris seconda in classifica nel girone I di serie D valgono più di una ipoteca sulla promozione. Ci sono però due mese scarsi ancora di cammino in questo torneo dei dilettanti. Oggi i biancorossi scendono in campo al San Nicola contro il Castrovillari. Un appuntamento alla vigilia del 40esimo compleanno di Ciccio Brienza.

La diretta della partita

Bari-Castrovillari, le formazioni:

Bari (4-2-3-1): Marfella, Bianchi, Di Cesare, Mattera, Quagliata; Hamlili, Bolzoni; Piovanello, Brienza, Floriano; Pozzebon.

Castrovillari (4-3-1-2): Galluzzo, Ruggiero, Lomasto, Vona, Brunetti; Lavrendi, Lanza, Consiglio; Forgione; Pandolfi, Puntoriere.

5' Bari vicino al gol con Floriano: il suo destro è appena fuori.

21' Il Bari ci prova con Piovanello dalla distanza, Galluzzo devia in corner

24' Nel Castrovillari ammonito Lanza

25' Bari pericoloso su punizione: Galluzzo devia il destro di Pozzebon

28' Gol del Bari: Hamlili raccoglie una corta respinta della difesa calabrese e segna con un preciso destro rasoterra. Bari-Caastrovillari 1-0

33' Gol del Castrovillari: Dubbio contatto in area tra Mattera e Puntoriere: l'arbitro assegna il penalty e Puntoriere trasforma dagli undici metri. Nel Bari è ammonito Pozzebon per proteste. Bari-Castrovillari 1-1

36' Nel Castrovillari ammonito Lavrendi

Finito il primo tempo: Bari-Castrovillari 1-1

Comincia la ripresa: al 2' il Castrovillari sostituisce Puntoriere con Rosi

7' Il Castrovillari sostituisce Consiglio con Miocchi

7' Bari pericoloso con Floriano che di testa manda a lato su assist di Piovanello

10' Nel Bari entrano Aloisi e Simeri, escono Bianchi e Pozzebon

11' Nel Castrovillari entra Achick ed esce Lanza

15' Rigore per il Bari: fallo del portiere Galluzzo su Simeri: va lo stesso Simeri sul dischetto, ma calcia fuori

20' Nel Bari ammonito Hamlili

21' Nel Bari esce Hamlili ed entra Neglia

25' Nel Castrovillari entra Pittelli ed esce Pandolfi

30' Nel Bari entra Iadaresta ed esce Floriano

31' Nel Castrovillari ammonito Achick

36' Nel Bari esce Piovanello ed entra Liguori

41' Gol del Bari: Di Cesare calcia a volo da destra, la palla impatta su Liguori che batte il portiere. Bari-Castrovillari 2-1

51' Gol del Bari: in contropiede Simeri salta pure il portiere e mette in mezzo per Iadaresta che a porta vuota appoggia in rete. Bari-Castrovillari 3-1.

Finita la partita: il Bari batte 3-1 il Castrovillari e resta saldamente in testa al girone I di serie D