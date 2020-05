La Casa di Carta 5, la foto pubblicata da Tokyo su Facebook

La Casa di Carta 5: sarà questa la locandina della nuova stagione che ne anticipa quale sarà la trama o comunque il filo conduttore? Nell'immagine si vede l'ispettrice Alicia Sierra che muove i protagonisti della banda come se fossero delle marionette attaccate ai fili e il Professore imbavagliato con un cerotto scotch alla bocca. Cosa vorrà dire?

A pubblicare la foto su Facebook è stata Úrsula Corberó, Tokyo in «La Casa di Carta» (Netflix), che ha scatenato le fantasie dei fan in attesa di vedere la quinta stagione.

A causa della pandemia bisognerà tuttavia attendere più tempo per vedere gli episodi della quinta parte de «La Casa di Carta». Qualche mese fa, il sito spagnolo Bluper aveva anticipato un’indiscrezione secondo cui Netflix avrebbe già rinnovato la serie per altre due parti. Alla quinta seguirà una sesta stagione. Come accaduto per la terza e la quarta parte, i nuovi episodi dovrebbero essere girati consecutivamente anche se poi rilasciati in due parti e in due momenti diversi.

Intanto Álex Pina, la mente dietro al successo de «La Casa di Carta» (Netflix), intervistato da Eva Rey per Canal RCN, ha rivelato che i mesi di quarantena Coronavirus hanno rallentato la produzione e che la stesura delle nuove puntate non procede come previsto: «Scrivo pochissimo e molto male. È come se la lucidità e l’ispirazione fossero diminuite. Forse a causa della situazione o della mancanza di stimoli, non saprei dirlo, ma la scrittura non scorre come dovrebbe».