La Toscana sconosciuta in trenta foto

FIRENZE, 30 MAG - Trenta immagini in bianco e nero dei luoghi poco battuti della Toscana: è quanto propone il Museo degli Innocenti di Firenze con la mostra 'Hallelujah Toscana'. Dal 31 maggio al 10 settembre, in occasione delle celebrazioni del seicentenario dell'Istituto, nel salone Borghini saranno esposte le fotografie di Marco Paoli, a cura di Sergio Risaliti, direttore artistico del Museo Novecento, accompagnate dalle poesie di Alba Donati. Nelle fotografie della rassegna la figura umana è volutamente assente, i protagonisti sono i luoghi della Toscana meno conosciuti, a volte spettrali come come l'ex sanatorio Banti a Pratolino e il cimitero dei Pinti a Firenze. Presenti anche il parco di Celle con le sue opere contemporanee, il marmo di Carrara, la Fonte delle Fate a Poggibonsi, il carcere di Pianosa, il Cisternone e le Terme del Corallo di Livorno, il padule di Fucecchio e la basilica di San Marco a Firenze. Dopo la monografia sull'Etiopia, Paoli si è così ricongiunto con la sua terra d'origine, la Toscana.