Alberto Angela «a nord ovest» su carrozze d’epoca

Veicoli d’altri tempi, panorami d’alta quota e tradizioni che ricordano riti ancestrali. Tutto questo nella puntata odierna di Passaggio a nord ovest, in onda su Rai 1 alle 11.20. Alberto Angela visiterà un museo davvero particolare: il Museo delle Carrozze d’epoca a Roma, dove sono conservate carrozze di ogni tipo, dalle più semplici a quelle preziose e decorate. La trasmissione aprirà poi una finestra sull’Egitto, dove una archeologa tedesca sta esplorando le catacombe di Tuna el-Gebel, che ospitano centinaia di migliaia di animali imbalsamati.

Questi riti sacrificali sono tra gli ultimi misteri dell’Antico Egitto. Dagli studi effettuati si delinea uno spaccato sorprendente di millenni di storia egizia, in cui il rapporto tra uomini e animali va ben oltre il semplice affetto o il lavoro. Ci si inerpicherà poi tra le antiche e misteriose strade che attraversano l’Asia centrale lungo la Pamir Highway. Costantemente al di sopra dei 3000 metri, ma con punte oltre i 4500, questa mitica via offre panorami mozzafiato che spesso si specchiano in silenziosi laghi di montagna. Lungo il percorso si incontrano villaggi sospesi tra passato e presente che sopravvivono grazie al recupero degli antichi mestieri. Infine si entra in quel mondo in cui rito, folklore e festa si confondono.

Ogni anno, il 24 giugno, in occasione del giorno di San Giovanni, ad Ålesund viene costruita una torre alta più di 35 metri che viene poi scalata per appiccare il falò più grande del mondo. Questa tradizione unisce passato e presente e oltre a scandire il susseguirsi delle stagioni, segna il passaggio di intere generazioni.