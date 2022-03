Sean Penn parla di Ucraina da Fabio Fazio

Il regista e attore due volte Premio Oscar Sean Penn sarà ospite in esclusiva a «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio oggi, dalle ore 20, su Rai3, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina. Ospiti in studio saranno anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. E ancora Ricky Tognazzi, Gian Marco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi, Simonetta Gola.

Al momento dell’invasione russa, Sean Penn si trovava in Ucraina per girare un documentario sulle tensioni tra i due Paesi ed è riuscito a raggiungere il confine con la Polonia camminando per chilometri insieme a migliaia di profughi. Da sempre molto attivo in campo umanitario, Sean Penn è anche cofondatore di CORE (Community Organized Relief Effort), un’organizzazione di risposta alle crisi globali che nel 2010 ha aiutato la popolazione di Haiti colpita dal devastante terremoto, per la quale Penn ha mobilitato una potente rete per un’azione immediata. Più di 11 anni dopo, CORE ha ampliato le sue attività per supportare le comunità negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Fin dall’inizio dell’emergenza pandemica di Covid-19 nel 2020, CORE è stata in prima linea per fornire test e vaccini gratuiti a milioni di persone e servizi di supporto alle comunità più fragili. Recentemente, CORE è impegnata a rispondere in vari modi ai bisogni primari dei rifugiati ucraini in Polonia.

