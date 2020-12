Foggia, i militari dell'Artiglieria dell'Esercito donano 320 chili di alimenti a mensa dei poveri

I militari del 21° Reggimento artiglieria, unità dell’Esercito inquadrata nella Brigata Meccanizzata “Pinerolo” di Bari, hanno donato 320 kg di generi di prima necessità alla mensa dei poveri “San Pio da Pietrelcina” gestita da fra Michele Placentino dei Frati Cappucini di Foggia.

I militari, con il supporto del Cappellano militare fra Giuseppe Rubio, con entusiasmo hanno messo in atto l’iniziativa in vista delle feste natalizie organizzando in pochi giorni in caserma una raccolta di generi di prima necessità per supportare i più bisognosi della comunità cittadina.

Alla donazione hanno preso parte Fra Matteo Lecce, segretario provinciale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini e Presidente dell’associazione di volontariato Mensa dei Poveri “San Pio da Pietrelcina” ONLUS, che ha elogiato i militari foggiani per il gesto di generosità ed altruismo.

L’iniziativa si unisce a una recente partecipazione del Reparto alla raccolta di sangue, promossa dall’AVIS comunale presso gli Ospedali “Riuniti” del capoluogo dauno, ed al concorso per la realizzazione, in collaborazione con la ASL, del Drive Through

dell’Operazione IGEA di San Severo.

Il Comandante di Reggimento, colonnello Andrea Gallieni, ha ringraziato i suoi militari che, nonostante i molteplici impegni su più fronti nell’Operazione “STRADE SICURE”, continuano a dare prova di altissimo senso di responsabilità e integrazione con la realtà locale.