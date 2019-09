Il personale dell’Aeronautica militare di Bari ha ospitato i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico per trascorrere una mattinata in loro compagnia presso il centro di Sopravvivenza di Torre a Mare. Una giornata speciale in cui piccoli pazienti hanno avuto la possibilità di vivere le sensazioni e le emozioni che provano i piloti durante le loro esibizioni acrobatiche salendo a bordo del simulatore ludico delle Frecce tricolori. Nel corso della giornata l’Aeronautica militare ha fornito un contributo di solidarietà all’Apleti (Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia di Bari) per l’acquisto di attrezzature sportive che aiuterà la struttura ospedaliera ad assicurare la realizzazione del progetto Amo (Attività motoria ospedaliera) a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Bari.

A ricevere i piccoli pazienti, il professor Nicola Santoro, direttore responsabile del reparto di “Oncoematologia pediatrica” del Policlinico ed i responsabili dell’Apleti, il generale Paolo Tarantino del comando Scuole dell’Aeronautica militare che, a termine della mattinata, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative evidenziando come “le attività benefiche del comando Scuole dell’Aeronautica militare di Bari sono orientate a supportare le esigenze che ci vengono prospettate dalle associazioni di volontariato e dal Reparto di Oncoematologia pediatrica... L’iniziativa rappresenta la condivisione dei sentimenti di solidarietà nei confronti dei piccoli ricoverati e loro famiglie e salda il già profondo e solido legame tra il reparto ospedaliero, le associazioni di volontariato e la Forza armata".