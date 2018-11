Igor Korobov, il capo del Gru, l'intelligence militare russa, è morto a 62 anni "a causa di una lunga e grave malattia". Lo ha fatto sapere un portavoce del ministero della Difesa a Ria Novosti. Korobov, stando a quanto riporta Meduza, ha iniziato a stare male in seguito a una sfuriata di Vladimir Putin, a metà dello scorso settembre, dopo che il Gru era stato indicato come il responsabile dell'operazione contro gli Skripal a Salisbury. Korobov ha servito nelle forze armate sovietiche e russe dal 1973 ed è nell'intelligence militare dell'URSS nel 1985, diventando direttore nel GRU nel 2016.

Il suo predecessore, Igor Sergun, è morto improvvisamente il 3 gennaio 2016. Ufficialmente, è deceduto nella sua casa fuori Mosca in seguito a un infarto. Ma secondo la società di intelligence geopolitica americana Stratfor, Sergun è morto il primo dell'anno in Libano. Da quando è scoppiato il caso Skripal, nel marzo del 2018, diverse indiscrezioni indicavano Korobov come sulla via delle dimissioni. Uno dei possibili sostituti - scrive ancora Meduza - è il generale del GRU Sergey Gizunov, originario di San Pietroburgo (come Putin) e noto per essere "gli occhi e le orecchie" dello zar all'interno dell'intelligence militare.