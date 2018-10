Domenica alle 10,45, presso il Sacrario militare dei caduti d’oltremare di Bari, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in rappresentanza del presidente della Repubblica, deporrà una corona d’alloro in onore di tutti i Caduti, nel giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate.

La cerimonia al Sacrario militare di Bari è una delle tre commemorazioni nazionali che ricordano i Caduti di tutte le guerre, nell’anno in cui si celebra il Centenario della fine della Grande guerra. Una Compagnia d’onore del 16° Storno protezione delle Forze dell’Aeronautica militare di Martina Franca, con la propria Bandiera di guerra e la fanfara del Comando Scuole/Terza Regione aerea renderanno gli onore al presidente del Senato. Inoltre, un Reggimento interforze renderà gli “Onori ai Caduti” sulle note del Piave, intonato dalla banda della Brigata meccanizzata Pinerolo. Il Sacrario di Bari raccoglie i resti di oltre 75mila soldati, marinai e aviatori caduti durante i due conflitti mondiali, di cui 41mila ignoti.