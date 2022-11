Censimento Istat a Potenza, il Comune chiama ma molti non rispondono

POTENZA - Quant’è difficile fare il rilevatore Istat. Impegnati nella raccolta dati del Censimento permanente della popolazione, spesso hanno trovato cittadini poco disponibili a rispondere alle domande del questionario. «Oggi non ho tempo», «venga domani», «poi vediamo», alla fine in tanti non hanno ancora risposto. E c’è tempo per farlo entro il 17 novembre prossimo.

L’amministrazione comunale di Potenza invita i cittadini che non hanno ancora risposto al rilevatore, a redigere al più presto le interviste oppure a recarsi presso i Centri comunali di rilevazione: Municipio sezione S. Maria - lunedì dalle 15 alle 17; mercoledì dalle 15 alle 19; venerdì dalle 15 alle 17; nella sede comunale di piazza Matteotti – lunedì dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 19; martedì dalle 10 alle 12; dalle 15.30 alle 17.30; mercoledì dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 19; giovedì dalle 10 alle 12; dalle 15.30 alle 17.30; venerdì dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 12.

Si ricorda che partecipare al Censimento della popolazione e delle abitazioni è un obbligo di legge e il rifiuto a rispondere comporta sanzioni amministrative. Per «rifiuto» s’intende, non solo quello esplicito, ma anche quello che si concretizza in comportamenti elusivi che mirano chiaramente a evitare l’intervista. Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate «da Lista» e «Areale» – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Le famiglie che partecipano in tutto il Paese al Censimento sono 1 milione 326.995 in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Accanto all’attività dei rilevatori Istat, ad alcune famiglie sono stati inviati questionari da compilare on line: chi non lo redige o lo fa in maniera incompleta sta ricevendo un promemoria dall’Istat nel quale viene spiegato che compilare il questionario online è possibile fino al 12 dicembre prossimo.