POTENZA - Un arresto per droga nel centro storico. La polizia, ieri è entrata in azione in zona Santa Lucia, arrestando un ventinovenne nigeriano per detenzione illecita di eroina.

I poliziotti della Sezione Antidroga hanno notato un giovane che faceva un cenno al nigeriano per poi incamminarsi, seguito da quest’ultimo, verso le scale che conducono in Largo Santa Lucia.

La situazione non è sfuggita agli investigatori che hanno seguito i due, i quali, repentinamente, sono scappati in direzioni opposte: i poliziotti hanno subito bloccato il nigeriano che, nel tentativo di divincolarsi, ha più volte strattonato gli operatori, provando anche a morderli, per poi essere immobilizzato dagli agenti.

Nel frattempo, è stato rintracciato anche il cittadino italiano che ha ammesso di aver tentato di acquistare la droga senza però riuscirvi a causa dell’intervento dei poliziotti.

La perquisizione effettuata nei confronti del giovane straniero ha consentito di rinvenire e sequestrare venti involucri contenenti eroina pronta per la vendita per un peso di circa 13 grammi. L’uomo, già autore di pregressi fatti analoghi, è stato quindi arrestato e poi condotto presso la Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un agente, nella colluttazione, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio e alla mano e ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso.