Domani si ferma il trasporto pubblico a Potenza, è sciopero

A Potenza, domani, in occasione dello sciopero di otto ore del trasporto pubblico locale, i sindacati terranno un sit-in davanti alla Prefettura, in piazza Mario Pagano, dalle ore 10.30 alle 12.30. In un comunicato congiunto, Filt-Cgil e Fit-Cisl hanno sottolineato che «è doveroso difendere il lavoro dell’autoferrotranviere che in questi ultimi anni ha dovuto affrontare oltre la pandemia anche le continue aggressioni da parte degli utenti».

E «possibili disagi su treni e autobus» sono stati previsti dalle Ferrovie Appulo Lucane (Fal). «Saranno comunque assicurati - è evidenziato in una nota delle Fal - tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30».