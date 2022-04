Regione Basilicata, 20 milioni a disposizione delle imprese con i bandi per sviluppo e innovazione

POTENZA - Sono destinati alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti delle città di Potenza, di Matera e di 43 Comuni delle aree interne, i tre bandi della Regione Basilicata dedicati «allo sviluppo ed alla innovazione delle attività produttive delle professioni», con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 20 milioni di euro: gli avvisi sono stati presentati stamani a Potenza, dall’assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella.

All’incontro con i giornalisti, che si è tenuto nella sala Inguscio della Regione, hanno partecipato anche il sindaco di Potenza, Mario Guarente il sindaco di Bella (Potenza), Leonardo Sabato, quello di Stigliano (Potenza), Francesco Micucci, il vicesindaco di Francavilla in Sinni (Potenza), Carmelo Lo Fiego, e la dirigente del dipartimento, Giuseppina Lo Vecchio. Le finalità del bando - è scritto negli avvisi - sono quelle di «sostenere il tessuto imprenditoriale delle micro, piccole medie imprese esistenti e di nuova costituzione con l’obiettivo anche di rilanciare e rivitalizzare i centri storici, finanziando programmi di investimento che abbiano finalità di promuovere l’innovazione di prodotti».

Per Galella si tratta di «un buon passo avanti. È un contributo importante per il rilancio delle attività imprenditoriali di alcune zone della nostra regione - ha sottolineato -. Abbiamo portato a termine il compito che ci è stato affidato dai Comuni in una intesa con la Regione per rendere più efficiente e fluido il processo dei contributi, per dare una mano a tutti quegli imprenditori che hanno voglia di rilanciare le loro attività».

Le spese ammissibili che sono previste dagli avvisi - che saranno a fondo perduto fino al 65%, fino da un massimo di 150 mila euro destinati ad ogni singola domanda - potranno essere destinate per «la finitura, l’ampliamento e la ristrutturazione di immobili, l’acquisto di impianti, macchinari, software destinati all’erogazione dei servizi, mezzi di trasporto e spese generali».

Le risorse finanziarie destinate al Comune Matera corrispondono a quattro milioni 762 mila euro, per le aree interne, sei milioni 981 mila euro e per il Comune di Potenza, sette milioni e 259 mila euro, fondi che - ha spiegato Guarente - «erano risorse per l’investimento integrato territoriale (Iti), già destinati al Comune ma che sono stati rivolti per questo progetto». Le domande potranno essere presentate dal 16 maggio al 30 giugno, «tempo necessario per dare la possibilità a nuove imprese di costituirsi e richiedere il contributo partecipando al bando».