Schiaffeggia la moglie durante un litigio in casa: arrestato nel Potentino

POTENZA - Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Campomaggiore (Potenza), con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una «violenta lite familiare in corso». E’ stato accertato che l’uomo aveva colpito la donna «con schiaffi al volto», costringendola a scappare e a chieder rifugio in un’abitazione vicina.

I militari hanno acquisito elementi tali da far pensare che quelli dell’uomo fossero «comportamenti perduranti da una decina di anni, seppure mai denunciati dalla vittima». La donna è stata medicata nell’ospedale «San Carlo» di Potenza: i medici hanno stabilito «alcuni giorni di prognosi»