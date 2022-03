Basilicata, bocciata mozione di sfiducia alla giunta regionale guidata da Bardi

Con dieci voti contrari e otto a favore, il consiglio regionale della Basilicata ha respinto la mozione di sfiducia presentata nei giorni scorsi da Pd e M5s contro la giunta di centrodestra guidata da Vito Bardi.

Contro la mozione hanno votato i consiglieri Aliandro, Baldassarre, Bardi, Bellettieri, Cariello, Cicala, Coviello, Leone, Quarto e Sileo; a favore i consiglieri Braia, Carlucci, Cifarelli, Leggieri, Perrino, Pittella, Polese e Trerotola. La mozione sosteneva - ha ricordato l’ufficio stampa del consiglio regionale - «la mancata sussistenza delle condizioni per il prosieguo della legislatura» dopo la crisi politica che ha portato a due cambi di giunta in poche settimane.

Prima del voto sulla mozione, l’assemblea ha preso a maggioranza atto del decreto del presidente della giunta con cui sono stati nominati i nuovi assessori. Ciò ha determinato il rientro in consiglio di Vincenzo Baldassarre mentre ha lasciato l'assemblea Daniele Giorgio Di Ioia. E’ tornato in consiglio Gerardo Bellettieri dopo la nomina di Francesco Cupparo ad assessore.

Dina Sileo ha confermato la sua «appartenenza alla coalizione di centrodestra», aggiungendo di «sottrarsi ad un gruppo, quello della Lega, nel quale non si ritrova più».