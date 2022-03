Potenza: Droga «Black & White», la Cassazione dissequestra la barbieria

POTENZA - Droga «Black & White»: la quarta sezione della Corte di Cassazione dissequestra la barbieria di Potenza.

Il luogo, definito dagli inquirenti un «punto di spaccio», portò, nel febbraio del 2021, nell’ambito dell’operazione «Black & White», all’arresto del suo gestore, Enz Giordano, di 32 anni.

L’operazione della Polizia aveva condotto apposto i sigilli anche di un altro locale del capoluogo, un bar in via Mazzini, che era gestito da un altro uomo, anch'egli arrestato. Gli agenti avevano sequestrato circa 18 mila euro in contanti, denaro trovato all’interno dei due locali - oltre 16 mila scoperti nella barbieria di Giordano - oltre a un chilogrammo di cocaina e 200 grammi di hascish.

Il denaro per gli investigatori era il provento dell’attività di spaccio che veniva svolta subito dopo le chiusure imposte dal lockdown.

Il ricorso in Cassazione era stato presentato nel marzo del 2021 dal difensore di Giordano, l’avvocato Fabio Di Ciommo.