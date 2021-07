Basilicata, Covid: 29 positivi su 806 tamponi esaminati

POTENZA - Ventinove degli 806 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono 13 le persone ricoverate negli ospedali (ma nessuna è in terapia intensiva). Dei 29 positivi, dieci sono concentrati a Viggianello (Potenza), dove è stato ripristinato l’obbligo di mascherina all’aperto.



Ieri, intanto, in Basilicata sono state effettuate 5.423 vaccinazioni: i lucani che hanno avuto la prima dose sono 345.602 (62,5 per cento), mentre quelli che hanno ricevuto anche la seconda sono 241.160 (43,6 per cento).