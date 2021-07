Basilicata, la popolazione invecchia: servono più servizi

POTENZA - Considerato che «l'età media dei lucani è di 45,7 anni contro i 45,2 dell’Italia» e che in Basilicata si registra «un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi superiori alma media nazionale», è urgente puntare sul rafforzamento dei sevizi territoriali per la popolazione più anziana.

E' la richiesta del Centro studi della Cisl Basilicata «Pensiero futuro» sulla condizione di salute degli anziani lucani, curato da Luana Franchini. «E' necessario puntare sulla medicina territoriale - ha spiegato Franchini - perché moltissimi anziani rinunciano a curarsi per le lunghissime liste di attesa, per la difficoltà di usare gli strumenti che consentono l’accesso alle prenotazioni e per la difficoltà negli spostamenti per raggiungere i luoghi di cura».