Potenza, donazioni di sangue pomeridiane per far fronte all’emergenza nazionale

Potenza - «Per far fronte all’emergenza nazionale legata alla carenza di sangue, soprattutto di gruppo 0 Rh positivo e di gruppo 0 Rh negativo, che interessa anche la Basilicata», l’Avis regionale, «d’intesa con il Centro regionale sangue, ha deciso nell’immediato di attivare anche le donazioni pomeridiane».

In un comunicato è specificato che «per avere informazioni sarà necessario contattare la propria sezione o rivolgersi alla sede regionale».

«Non potevamo non attivarci dinanzi a questa situazione difficile - ha specificato il presidente regionale dell’Avis, Sara De Feudis - amplificata anche dal periodo estivo che già vede una riduzione di donazioni. Di conseguenza abbiamo deciso di incrementare i nostri sforzi e per questo non posso che ringraziare i nostri medici e infermieri che hanno garantito la loro disponibilità. Ai nostri tanti donatori rivolgo un appello a donare - ha concluso De Feudis - dimostrando come sempre la straordinaria generosità dei lucani, soprattutto in momenti difficili come questo».