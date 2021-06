Covid Basilicata, 31 positivi su 826 tamponi: 2 le vittime. 4.836 i vaccinati

POTENZA - Trentuno degli 826 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono risultati positivi in Basilicata, dove si sono registrate altre due vittime del covid-19: i dati emergono dal bollettino della task force regionale, che ha registrato altri 146 guariti.

I lucani attualmente positivi sono 3.299 e 52 di loro sono ricoverati in ospedale, ma nessuno in terapia intensiva. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ne sono state eseguite in un giorno 4.836, portando il totale delle somministrazioni a 349.481. E’ del 40,4 per cento la percentuale dei lucani che hanno già avuto la prima dose e del 22,7 per cento quella di coloro che hanno avuto anche la sedonda. Il presidente della Regione, Vito Bardi, in un tweet, ha sottolineato che la Basilicata è «all’ottavo posto per somministrazioni rispetto alle consegne».