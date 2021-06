A «Love island» in Olanda c'è un ingegnere robotico lucano con la passione per la moda

Italian do it better. E se è lucano ancora meglio. C’è un giovane ingegnere potentino che sta calamitando l’attenzione in Olanda all’interno del reality più famoso dei Paesi Bassi, «Love island», la versione di quello che in Italia i telespettatori conoscono come «Temptation island», l’ennesima diavoleria mediatica prodotta da Maria De Filippi. Una sorta di «Grande fratello» in costume da bagno. Lui si chiama Francesco Maria D’Aquino ed è uno dei concorrenti più amati dal pubblico olandese. Da Potenza ad Amsterdam: com’è arrivato lì? Semplice. Francesco è un ingegnere robotico e vive e lavora proprio in Olanda alle dipendenze di una importante multinazionale. Nei ritagli di tempo, però, è anche un modello e la produzione lo ha pizzicato su una passerella per proporgli di partecipare al programma. Detto, fatto. Eccolo lì a schivare le nomination, a cercare di convincere gli altri ospiti dell’isola e il pubblico a casa che è la persona giusta, l’uomo su cui puntare. L’audience lo sta premiando e tira dritto verso la finale. Le sue carte: fascino latino, preparazione culturale e capacità di esprimersi in olandese.

La prima tifosa di Francesco non poteva che essere la madre, Marialuisa Bonomo: «Non lo sento al telefono da quando è entrato a far parte del programma, lo scorso 23 maggio. La produzione impedisce contatti con l’esterno come avviene in tutti i reality. Spero che questa esperienza lo arricchisca umanamente e gli consenta di raggiungere tutti i suoi obiettivi». Obiettivi che marciano in parallelo: da una parte il lavoro di ingegnere robotico, dall’altra la passione del modello. Che, proprio sulla scia del programma olandese, potrebbe spalancargli le porte dello show business. Magari il cinema, perché no.

Francesco ha già toccato con mano il mondo patinato della moda che conta. A Milano, nello spazio Metropol di Dolce & Gabbana, nell’ambito della Fashion Week, ha sfilato per la collezione Uomo Autunno-Inverno 2019/2020 di D&G. Su una delle passerelle più prestigiose del mondo dell'alta moda, tra i top model del calibro di Francisco Henriques, Fabio Mancini e Marco Fantini, il giovane ingegnere lucano si è fatto notare e apprezzare, al punto da essere chiamato anche al Fall Winter Men’s Fashion Show sempre di D&G nel capoluogo lombardo. Laureatosi al Politecnico di Milano, specializzatosi in Biomeccatronica presso l’Università olandese di Delft, con la passione delle lingue (ne parla 6) e della moda, Francesco è un esempio concreto del successo di un giovane lucano che coniuga il rigore della competenza scientifica con la versatilità della promozione della moda, che insieme danno lustro all’Italia nel mondo.