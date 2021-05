Potenza, un ricco cartellone con tanti eventi da maggio ad agosto

Potenza - Più qualità, meno assembramenti e un maggio lungo fino ad... agosto. Questi gli ingredienti della tradizionale manifestazione culturale della città di Potenza, che per il secondo anno consecutivo deve fare i conti con le restrizioni e le regole sanitarie imposte dal Covid.

«Un anno diverso per tanti motivi - ha spiegato l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio - e, anche per la cultura abbiamo scelto di percorrere una via in qualche misura nuova, centrata sulla qualità dell’offerta, tesa a incontrare l’interesse della nostra comunità, per ripartire tutti insieme, facendo dell’incontro, del confronto e della riflessione su proposte affascinanti il leitmotiv del nostro programmare e realizzare eventi».

Il cartellone del Maggio ha preso il via il 15 e durerà fino al 19 giugno, ma vi sono inserite anche iniziative che proseguiranno fino ad agosto. Come sempre molto ricco e variegato il programma: libri, musica, teatro, enogastronomia, iniziative di solidarietà e tanto altro ancora nella lunghissima primavera del capoluogo.

Tra i prossimi appuntamenti da non perdere, il Il 22 maggio nella ‘Sala degli Specchi’ del teatro Stabile, alle 18, Giampiero Benedetto curerà la presentazione del libro «Il custode del Ponte sul Basento». Dal 25 maggio al 3 giugno sarà la volta di «Uniti nella tradizione», mostra di cartoline d’epoca, esposte nell’atrio del Palazzo di Città, curata da Giovanni D’Andrea.

Il 29 maggio sarà realizzata l’iniziativa ‘Un Sacco di Solidarietà’, in piazza Mario Pagano e largo Duomo dalle 10,30: raccolta di beni (alimentari e non), in favore delle famiglie in difficoltà, seguite dall’Emporio della solidarietà ‘Don Luigi Di Liegro’, dalla Caritas e dall’ufficio Pastorale della diocesi, in collaborazione con il Comitato Tecnico scientifico della Parata dei Turchi, l’associazione ‘San Gerardo La Porta’, ‘Magazzini sociali’, l’associazione culturale ‘La nave del Santo’, l’associazione culturale ‘Boom’, Manthano, Iatrida, l’Azione Cattolica diocesana, il Cif di Potenza, il gruppo Creativo Rossellino.

Il 30 maggio, in occasione della Festa Patronale, l’arcivescovo metropolita, monsignor Salvatore Ligorio, si affaccerà dal balcone della Prefettura di Potenza, saranno esposte le reliquie del Santo patrono, e benedirà la cittadinanza alle ore 12. Sempre il 30 maggio Davide Villani presenterà il libro ‘Lo Chiamavano Michele di Potenza’ nel teatro Stabile. Il 4 giugno «Mute festival», le ultime tendenze della sperimentazione audiovisiva, con proiezione di film, sonorizzazioni di cinema muto dal vivo e presentazione di ‘corti’ realizzati in collaborazione con i licei della Basilicata. Nell’occasione si terrà la premiazione di un concorso internazionale, che ha visto la partecipazione di oltre 250 opere, curato dall’associazione LOXOSconcept, al Cineteatro ‘Don Bosco’, alle ore 20.

Nel Palazzo della Cultura l’associazione Basilicata WIKI APS organizza una maratona di scrittura sulla piattaforma Wikimedia. Sabato 12 giugno alle ore 16 presentazione de «La grammatica del crimine» di Antonio Calabrese, curata dall’Asi nel Palazzo della Cultura. Alle 18, nella ‘Sala degli Specchi’ del teatro Stabile, la Quinta edizione del Premio ‘Eventi potentini’, a cura dell’associazione ‘Sonoricamente’.

Il 14 giugno giornata finale del laboratorio teatrale svolto nella Casa Circondariale di Potenza a cura dell’associazione culturale ‘Petra’. Alle 18 al teatro Stabile, su iniziativa dell’associazione ‘Universo Sud’ presentazione del libro ‘41° Parallelo Nord’. Il 19 giugno l’associazione Regionale di Arte e Cultura Universum Basilicata terrà l’VIII Concorso Internazionale di Poesia. Infine, l’associazione di Promozione Sociale Smac, propone una serie di appuntamenti festivalieri, nei giorni 28 maggio 2021, 18 giugno 2021, 2, 13, 26 luglio 2021 e 4, 6, 10, 11 agosto 2021, tra i quali un concerto della Kazakh State Orchestra (Orchesta di Stato del Kazakistan).