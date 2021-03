Vaccini, a Potenza per AstraZeneca si presentano 3 persone su 4

POTENZA - Su 200 persone convocate oggi dall’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) per la somministrazione del vaccino AstraZeneca se ne sono presentate 146, in pratica tre su quattro. Fino a domenica, tra personale dell’Università della Basilicata e del Conservatorio «Gesualdo da Venosa», sono circa mille le persone messe in calendario dall’Asp, che sta coordinando la campagna vaccinale.

Oggi il primo al quale è stata somministrata la prima dose del siero AstraZeneca è stato il Rettore dell’Unibas, Ignazio Marcello Mancini.

