Case a 1 euro a Laurenzana: un centinaio di manifestazioni d'interesse

«Recuperare una parte preziosa del nostro centro abitato. Dare impulso ad una crescita della popolazione e non per ultimo favorire la nascita di realtà artigianali, Bed & Breakfast e quant’altro».

Sono queste le principali ragioni che hanno spinto l’amministrazione comunale di Laurenzana, come ci ha spiegato il sindaco Michele Ungaro, ad emettere circa un anno fa un bando (pubblicato sul sito del Comune) che favorisce l’acquisto al prezzo simbolico di un solo euro di case fatiscenti, in maggior parte della parte vecchia del paese.

A un anno dall’avviso pubblico abbiamo contattato il primo cittadino del centro potentino dell’Alto Sauro- Camastra per fare un bilancio sull’iniziativa.

«Direi tutto sommato positiva -risponde Michele Ungaro - negli ultimi tempi c’è stato un certo rallentamento anche a causa dell’emergenza sanitaria. In tutti i casi la nostra idea ha fruttato già un centinaio di manifestazioni d’ interesse».

In particolare da dove?

«Non solo dall’Italia, molti i pugliesi che si sono fatti vivi, ma soprattutto dall’estero. Contatti sono arrivati dagli Usa, dal Canada dall’Argentina, dalla Germania e da tanti altri Paesi».

Il tutto come funziona?

«Semplice. Gli interessati acquisiscono l’immobile in degrado con l’obbligo che entro tre mesi devono presentare un progetto di restaurazione ed entro tre anni realizzarlo».

Si tratta dell’unica novità?

«No. L’iniziativa riguarda anche le case sfitte. In questo caso l’acquirente on deve far altro che trovare l’accordo con il proprietario dell’immobile».

Fin qui il sindaco Ungaro. Va detto che l’interesse per Laurenzana è dettato anche dal fatto che il comune rientra nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.

Ad accrescere l’interesse per Lurenzana è il suggestivo abitato dominato dai resti del castello risalente al XIII secolo, poco distante dal quale sorge la riserva dell’«Abetina», un ambiente naturale di straordinaria bellezza attraversata da oltre trecento ettari di boschi popolati da magnifici esemplari di abete bianco e faggi. Questa stupenda area verde è meta di visitatori amanti della natura e delle escursioni.