Covid, al via i vaccini per i detenuti in carcere a Potenza

POTENZA - È cominciata nel pomeriggio, nella casa circondariale «Santoro» di Potenza, la vaccinazione anti covid per i detenuti. Le operazione di somministrazione del siero - secondo quanto si è appreso - continueranno anche domani.

Nei giorni scorsi era cominciata a Potenza anche la somministrazione del vaccino per il personale della Polizia penitenziaria in servizio nell’istituto di detenzione del capoluogo lucano.