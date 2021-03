Acciuffati banditi seriali in trasferta: rapinarono banca a Potenza e Lesina

POTENZA - Accusati di aver commesso, nel 2019, due rapine a mano armata in banca, una a Potenza e l’altra a Lesina, per un bottino totale di circa seimila euro, due uomini (Giovanni Caggianelli di 41 anni, e Roberto Moreo di 40), entrambi di Cerignola, sono stati arrestati dai Carabinieri, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano.

I due sono anche accusati del furto di due automobili, poi usate per le rapine, e di detenzione illegale di armi da fuoco.

Le rapine furono commesse in una zona centrale di Potenza il 5 aprile 2019, con un bottino di circa cinquemila euro, e a Lesina il 7 giugno dello stesso anno, quando furono portati via circa mille euro. Per la rapina fatta nel capoluogo lucano, i due utilizzarono una Fiat Uno, risultata rubata due giorni prima a Bisceglie (Bari); per quella nel comune foggiano, una Fiat 500 L, di cui fu denunciato il furto il 2 giugno 2019 a Margherita di Savoia.