Basilicata, Bardi incontra Brunetta: «La Regione sia protagonista in vista del del Recovery fund»

POTENZA - «Con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ci siamo dati appuntamento tra qualche mese per verificare insieme le necessità della Basilicata in vista del Recovery fund: la nostra Basilicata deve avere un ruolo da protagonista. È stato un piacere parlare con una persona di grande cultura che come pochi, in Italia, conosce le regole e le riforme di cui ha bisogno la Pubblica amministrazione, sia a livello territoriale che nazionale», lo ha detto il governatore lucano, Vito Bardi, in riferimento a un incontro con il ministro che si è svolto a Roma.

«Si è discusso del futuro della Pa, la vera chiave di volta del sistema in vista del Recovery plan. Si tratta del Ministero forse più centrale nella gestione dei 209 miliardi che arriveranno in Italia», e Bardi «ha portato le richieste di un territorio che invoca digitalizzazione, certezza e velocità delle procedure autorizzative e un’adeguata formazione del personale amministrativo».

E’ stato «un incontro svoltosi nella più cordiale collaborazione, nella speranza che il nuovo Governo possa imprimere un nuovo impulso alle politiche pubbliche e in particolare per le aree interne del Mezzogiorno».