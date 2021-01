Deposito nucleare, l'ira di Bardi: la Basilicata è contraria

La Regione Basilicata «si opporrà con tutte le sue forze ad ogni ipotesi di ubicazione nel proprio territorio del deposito nazionale di rifiuti radioattivi», Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, in una nota firmata anche dall’assessore all’ambiente, Gianni Rosa.

Nella consultazione pubblica prevista dopo la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi),

la Regione Basilicata presenterà «una serie di osservazioni negative che in queste ore sono in corso di elaborazione».

Bardi e Rosa hanno spiegato che la Cnapi elenca «alcune aree della Basilicata fra quelle indicate dalla Sogin» per la realizzazione di depositi. «Non eravamo stati informati e ribadiamo la nostra contrarietà a questa scelta», hanno aggiunto: «Il nostro territorio, che contribuisce in maniera rilevante al bilancio energetico del Paese con le proprie risorse naturali non può essere ulteriormente gravato da un’attività» che metterebbe a rischio la «prospettiva di sviluppo sostenibile» per la quale si sta lavorando in Basilicata ad ogni livello, hanno concluso presidente della Regione e assessore all’ambiente.