Covid 19 e scuola in Basilicata, nonostante il calo dei contagi presidi preoccupati

POTENZA - Una «profonda preoccupazione»: è quella che i presidi delle scuole superiori di secondo grado di Potenza e di Matera hanno espresso in una nota cha fa riferimento agli orari scaglionati per gli ingressi nei loro istituti dal prossimo 7 gennaio, quando è previsto il ritorno alla didattica in presenza al 75%. Il documento è stato diffuso stamani, poco prima che il consueto bollettino della task force regionale confermasse che, in questa fase della seconda ondata di coronavirus, i contagi continuano a essere in calo, con l’Rt a 0,61 e la Basilicata classificata come regione a rischio basso.

Secondo i dirigenti scolastici, «garantire a studenti e studentesse di rientrare a scuola è una priorità assoluta, ma deve coincidere con la possibilità di assicurare loro l'effettiva fruizione del tempo scuola in maniera funzionale alle loro particolari necessità». Nel documento è inoltre evidenziato che «ciò che affligge i dirigenti non è certo il timore di dovere, per l’ennesima volta, rimodulare l'organizzazione interna, ma la consapevolezza che esistono difficoltà oggettive. Le principali difficoltà oggettive nascono, come noto, da una peculiare e problematica conformazione orografica del territorio regionale».

Intanto, in concomitanza con il ritorno in Basilicata di studenti e lavoratori fuori sede, alcuni comuni lucani, tra cui Policoro (Matera) e Guardia Perticara (Potenza), hanno deciso di avviare un’attività di screening attraverso test rapidi.

Tornando ai numeri lucani della pandemia, va detto che ieri in Basilicata sono stati analizzati 773 tamponi: 67 sono risultati positivi, e di questi 66 riguardano persone residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato due decessi, così il bilancio delle vittime lucane sale a 216.I guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 124 (in totale 3.687) e così il bilancio degli attualmente positivi è sceso da 5.855 a 5.795. Lieve calo delle persone ricoverate (da 109 a 106), mentre restano dieci (cinque al San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie) quelle in terapia intensiva.