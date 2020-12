Scuola e Covid 19, il Prefetto di Potenza: «Da gennaio orari di ingresso differenziati»

POTENZA - «Definire orari differenziati di ingresso e di uscita degli studenti in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla capienza massima dei mezzi del trasporto pubblico locale». Lo ha ribadito il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, nel corso della seconda riunione del Tavolo di coordinamento per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in vista della ripresa della didattica in presenza al 75%, dal prossimo 7 gennaio, nelle scuole secondarie di secondo grado.

Durante la riunione - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dalla Prefettura di Potenza - è stato inoltre "condiviso un modello di scheda predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel quale ogni istituto scolastico dovrà indicare i dati di distribuzione geografica della popolazione studentesca, le linee di Tpl (trasporto pubblico locale) che servono il plesso scolastico, la stima degli alunni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico nonché l'organizzazione della didattica - digitale integrata e in presenza, rotazione degli alunni, riduzione oraria delle lezioni, orari d’ingresso e uscita differenziati - che si prevede di attuare dal prossimo 7 gennaio».

Dall’esame di questi dati «sarà stabilito il fabbisogno dei mezzi di trasporto in relazione alle necessità della popolazione scolastica, con conseguente puntuale riprogrammazione e potenziamento dei servizi, calibrandoli all’effettiva domanda». Il Tavolo, ha aggiornato «i lavori al prossimo 16 dicembre, e sarà preceduto da un incontro tecnico presso la Regione».