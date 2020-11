Dpcm, Bardi emana ordinanza su «zone rosse» lucane

Una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus, in vigore da oggi e fino al 3 dicembre, è stata firmata nella serata di ieri da Vito Bardi (centrodestra), presidente della Regione Basilicata, che da domani passerà da zona gialla a zona arancione.

Il nuovo provvedimento del governatore lucano riguarda in particolare Genzano di Lucania (Potenza) e Irsina (Matera), i due comuni della Basilicata 'zona rossa' dallo scorso 5 novembre e fino al 13 novembre: da oggi si potrà entrare o uscire da questi due Comuni «per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute». In sostanza, con questa ordinanza, gli ingressi nelle «zone rosse» di Genzano di Lucania e Irsina - i cui sindaci, nei giorni scorsi, avevano protestato per le misure ritenute troppo restrittive - vengono assimilati a quelli che da domani entreranno in vigore per tutta la Basilicata «arancione».

