Covid, «Basilicata da mercoledì in zona arancione». In serata Speranza firma l'ordinanza

La Basilicata verso la zona arancione. Con 422 nuovi positivi emersi da 1.967 tamponi esaminati sabato scorso e ieri, le prossime ore per la regione guidata dal Giovernatore Bardi potrebbero segnare un eugrade dello stato di restrizione, passando dal giallo all'arancione. Il ministro Speranza starebbe per inserire la Basilicata, unitamente ad Abruzzo, Umbria, Liguria e Toscana - nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata, secondo quanto dichiarato dal presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì».

Nel bollettino quotidiano della task force è evidenziata anche la cifra delle vittime del coronavirus - che ora sono 64 - e il totale dei lucani «attualmente positivi», che sono 2.641. Bisogna aggiungere che sono 735 le persone guarite e 129 quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera, 18 delle quali in terapia intensiva.

La «profonda preoccupazione» per i contagi che emergono nelle case di riposo è stata sottolineata da Fp-Cgil e Spi-Cgil di Potenza: secondo le due organizzazione, «l'attività di prevenzione non si può ridurre all’effettuazione dei tamponi, anche se a tappeto», mentre invece «occorre ripensare e costruire un sistema di welfare che superi per le persone anziane e disabili le forme di residenzialità pesante a favore di nuove forme di assistenza domiciliare e di welfare di comunità e di prossimità».

Ma la preoccupazione serpeggia anche nelle scuole elementari e medie: il sindaco di Policoro (Matera), Enrico Mascia, ha chiuso due istituti comprensivi oggi e domani: dopo un caso di positività di un alunno, è necessario sanificare gli ambienti. Intanto, in riferimento alle strutture ospedaliere, la Fials di Potenza, in una nota, ha ricordato che sono «tuttora inutilizzate» due strutture donate dal Qatar e allestite vicino all’ospedale del capoluogo (e in attesa di essere completate).

L’organizzazione ha chiesto un incontro al commissario dell’azienda ospedaliera per affrontare anche altri temi, a cominciare da quello del sicurezza per cittadini e operatori sanitari. Intanto, procede l’esecuzione di tamponi per il personale dell’ospedale di Matera: i controlli si concluderanno nei prossimi giorni, secondo quanto reso noto dalla Regione Basilicata.