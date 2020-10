Ripacandida, nascondeva in casa hashish e marijuana: 23enne nei guai

RIPACANDIDA - Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Ripacandida dai Carabinieri, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa del giovane i militari hanno trovato oltre 70 grammi di marijuana e hashish.

La droga era nascosta nella cassetta di scarico del bagno ed è stata scoperta durante una perquisizione: era già divisa in dosi pronte per lo spaccio. Sono stati sequestrati anche attrezzi per il confezionamento delle dosi.