A Potenza e Matera drastico calo entrate per multe e tasse a causa del Covid

POTENZA - I Comuni di Potenza e Matera hanno subito un «drastico calo» nelle entrate per tasse e multe a causa dell’emergenza sanitaria. E’ quanto emerge da un’indagine pubblicata oggi dal quotidiano «Il Sole 24 Ore» e da una classifica elaborata dal portale Efficientometro.it.

«Il drastico calo delle entrate - hanno spiegato in un articolo Maurizio Caprino e Antonio Pellegrini - non è solo l’effetto di due mesi di lockdown e di una mobilità ridotta rispetto al normale, abbattendo di conseguenza le infrazioni rilevate dai vigili., Pesano anche i mancati pagamenti delle tasse.

Sia quelli dovuti alle difficoltà dei contribuenti sia quelli dovuti alle sospensioni dei termini concesse da alcune amministrazioni».

In particolare, il Comune di Potenza ha registrato un calo degli incassi pari al 28 per cento, quello di Matera un calo del 17 per cento. Secondo i dati pubblicati, nel 2020 il totale degli incassi del Comune di Potenza è pari a 13,1 milioni di euro (un milione di euro per le multe), rispetto agli incassi medi nel periodo 2017-2019 di 18,1 milioni di euro. Il Comune di Matera nel 2020 incasserà 12,2 milioni di euro (non è noto il dato relativo alle multe), rispetto a incassi medi nel periodo 2017-2019 pari a 14,7 milioni di euro.