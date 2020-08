La Basilicata nella top ten del turismo visto da internet

La Basilicata è entrata nella top Ten 2020 delle regioni italiane per reputazione delle destinazioni turistiche con un punteggio complessivo di 100,7: l’anno scorso, nella stessa classifica, era dodicesima con 97,2 punti. L’indagine condotta da Demoskopika attraverso l’analisi di oltre 1,1 milioni di pagine web indicizzate, circa 5 milioni di like e recensioni conteggiate e ben 533mila strutture ricettive osservate, ha portato per il quarto anno all’elaborazione del Regional Tourism Reputation Index per il 2020.

Gli indicatori presi in considerazione sono stati la visibilità e l’interesse dei portali turistici istituzionali regionali, il social appeal presso gli stakeholder, popolarità, fiducia e tendenze di ciascuna destinazione turistica regionale, la reputazione del sistema ricettivo. In buona sostanza, secondo l’istituto di ricerca, è aumentato il grado di attenzione della comunità turistica verso l’offerta turistica lucana. La regione italiana che più di tutte ha dimostrato di avere una maggiore reputazione turistica è risultata essere il Trentino Alto Adige, con un punteggio di 113,6 punti, che si è qualificata anche come destinazione più social d’Italia. Seguono la Sicilia (110,9) e la Toscana (109,2). Proprio con quest’ultima regione la Basilicata ha duellato al fotofinish per il sistema ricettivo più apprezzato, ricavandone un secondo posto a livello nazionale che sicuramente ci fa onore con 109 punti, rispetto ai 109,2 dei toscani. Un risultato, questo, ottenuto considerando le recensioni positive registrate sui principali siti del settore tra cui Booking, Expedia e Google Travel. Un particolare non da poco, quello relativo alle recensioni perché, secondo Demoskopika, il turista è sempre molto attento ai giudizi altrui e si lascia influenzare da quello che i visitatori, prima di lui, hanno espresso.

In particolare i canali Booking ed Expedia collocano la nostra regione al primo posto per qualità attribuita alle strutture ricettive. In essi, infatti, la percentuale di strutture valutate dagli ospiti con un punteggio pari o superiore a “buono”, è la più alta: nel caso di Booking precediamo, con un punteggio di 116,6, il Trentino Alto Adige con 116,1: l’anno scorso la situazione era inversa, con il Trentino al primo posto (119,2) e la Basilicata seconda con 116. Nel secondo caso è ancora più evidente il miglioramento della posizione della Basilicata nel 2020 che scala la classifica dal sesto posto del 2019 e, con 116,7 punti, tiene dietro l’Emilia Romagna (116,3).

Anche sulla piattaforma Google Travel, che nel rapporto dell’anno scorso non compariva, la Basilicata si fa onore e si piazza, con 108,7 punti, al terzo posto dietro Toscana (126,6) e Trentino Alto Adige (115,9). In tal caso sono state prese in considerazione le strutture con un rating “molto buono e oltre”. Nonostante tutto, però, c’è tanto ancora da fare. Lo conferma il dato relativo all’Appeal Tourism Destination, l’indicatore che rileva la scelta e l’intenzione vacanziera dei turisti italiani dopo il Covid-19. Il sondaggio realizzato da Demoskopoka a fine maggio su un campione di oltre 1500 cittadini ha visto la Basilicata classificarsi al terz’ultimo posto con 90,2 punti: dietro di noi solo Friuli Venezia Giulia (89) e Molise (87,1).