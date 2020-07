Potenza ,corriere della droga «in gonnella»: arrestata 22enne con 2 chili di hashish

POTENZA - Nella sua automobile, anche grazie al fiuto del cane antidroga «Neri», sono stati trovati due chilogrammi di hascisc: a Potenza una giovane di 22 anni è stata arrestata dai Carabinieri che hanno inoltre denunciato una donna, di 50, che era a bordo della stessa vettura.

La droga - nascosta nelle due portiere anteriori dell’auto - era divisa in 20 panetti da cento grammi ciascuno. I militari della Compagnia di Potenza hanno sequestrato anche 1.500 euro in contanti. La giovane, ritenuta essere «corriere della droga», e la donna sono accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.