Cerca di dare fuoco a sede Cisl Melfi: arrestato 51enne

Fermato in flagranza di reato mentre stava cercando di dare fuoco alla sede della Cisl, a Melfi (Potenza), un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia e posto ai domiciliari. Indagini sono in corso per accertare i motivi alla base del gesto dell’uomo, che è stato bloccato da agenti della Squadra Volante del Commissariato di Melfi durante un servizio di controllo del territorio.

In via Aldo Moro, l’uomo è stato trovato in possesso di una tanica contenente altra benzina, di un grosso coltello da cucina e di un accendino.