Basilicata ancora «covid free»: 292 tamponi, nessun positivo

POTENZA - Nessun caso positivo sui 292 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, confermando i due casi di contagio esistenti in regione, «come ieri».

La task force ha precisato che due casi di positività emersi ieri non sono stati conteggiati perché riguardano due stranieri giunti in Basilicata e sottoposti al tampone al loro ingresso in regione: sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 2, come ieri. Sono 371, in totale, le persone guarite.

Ai 2 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda; 371 guariti; 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm; 2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare; 1 paziente residente a Torino in isolamento domiciliare in Basilicata, 2 di nazionalità estera e provenienti da Stati esteri.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 40.333 tamponi, di cui 39.911 risultati negativi.

I lucani in isolamento domiciliare sono 2.