Potenza, riaperta al culto cappella caserma «Lucania»

POTENZA - E’ stata riaperta al culto la cappella della caserma «Lucania», a Potenza, oggi sede del Comando della Legione Carabinieri «Basilicata»: l’Arcivescovo ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, ha celebrato il rito liturgico di intitolazione alla «Virgo Fidelis», protettrice dei Carabinieri, consacrando l’altare con le reliquie di San Gerardo Vescovo.

La Caserma, realizzata nel 1885, venne in parte distrutta dai bombardamenti del 1943, per poi essere ristrutturata per ospitare fino al 2009 il 91/o reggimento fanteria «Lucania». Nel 2019 l’edificio è stato assegnato al Comando della Legione Carabinieri «Basilicata». La cappella - è scritto in una nota - sarà «luogo di raccoglimento, preghiera e riflessione per i Carabinieri e per tutti gli uomini e le donne in uniforme di Potenza».

Il comandante della Legione Carabinieri «Basilicata», il generale di brigata Rosario Castello, «con la solenne cerimonia ha voluto rinnovare il corso storico del prestigioso edificio, oggi "casa" dei Carabinieri, da sempre riferimento per la comunità lucana».