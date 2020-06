Truffa all'Inps nel Potentino: sedici denunciati

Sedici persone sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura, in provincia di Potenza, con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, con un anno all’erario pari a circa centomila euro.

Le denunce sono state decise durante controlli fatti insieme da Carabinieri e funzionari dell’Inps, in particolare a carico di imprese agricole ed edili. E’ stata ricostruita una «fitta rete di prestazioni lavorative fittizie, o creato ad arte per consentire ai beneficiari di usufruire dell’indennità di disoccupazione oltre che consentirgli, ai fini pensionistici, illeciti ricavi futuri».

In particolare, sono emersi i casi di un consulente del lavoro che, proprio durante le ispezioni in ditte edili, "costituiva fittizi rapporti di lavoro per sé e gli altri indagati"; e di due donne, assunte come impiegate ma, in realtà, una assegnata a ricopiare «a mano e in bella copia» i preventivi del suo «pseudo datore di lavoro"; l’altra impegnata «solo a rispondere al cellulare del datore di lavoro».