Coronavirus in Basilicata, 2 positivi di Lavello su 578 test e 11 nuovi guariti

POTENZA - Continuano a essere pochissimi i nuovi casi di coronavirus in Basilicata: ieri - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - solo due nuovi contagi, a Lavello (Potenza), sono stati riscontrati su 578 tamponi analizzati.

Aumentano invece i guariti, ieri undici, che portano la quota totale a 231, rispetto a 131 malati (ieri erano 140). Il bilancio delle vittime lucane è di 27 (come ieri). Le persone ricoverate con il covid-19 sono 43, delle quali solo una in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 88. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 19.678 tamponi: 19.270 sono risultati negativi.