Coronavirus, 80mila persone controllate 3.450 sanzionate nel Potentino in due mesi

POTENZA - Dall’11 marzo scorso in provincia di Potenza sono state controllate 79.355 persone e 3.450 sono state sanzionate per aver violato i decreti del Governo per limitare l’epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la prefettura del capoluogo lucano.

Sono stati controllati in totale anche 60.906 esercizi commerciali: i titolari di 56 di essi sono stati sanzionati. Nella sola giornata di ieri le forze dell’ordine hanno controllato nel Potentino 606 persone: 18 sono state sanzionate. Sono stati controllati anche 782 esercizi commerciali.