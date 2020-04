Covid 19, 60 fotografi lucani uniti per la Protezione Civile

POTENZA - «Fotografi lucani per Scacco matto al Coronavirus": è il programma che si sono dati circa 60 fotografi lucani, «professionisti delle immagini» decisi a "creare una rete concreta di solidarietà per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da consegnare al personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19 e alla Protezione Civile della Basilicata».

I fotografi «hanno deciso di 'fare squadra' sulla piattaforma www.gofundme.com: con una donazione di almeno 50 euro si potrà scegliere una foto che verrà poi recapitata direttamente a casa. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi della Regione Basilicata 'Scacco matto al Coronavirus'. Siamo convinti - hanno scritto in una lettera al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - che in questo momento ogni professionista lucano possa mettere a disposizione il proprio sapere e le proprie capacità per aiutare concretamente il personale sanitario e gli operatori della Protezione Civile».