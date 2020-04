Lavello, tenta rapina a stazione di servizio: arrestato 23enne

LAVELLO - E’ stato anche denunciato perché era fuori casa senza un motivo valido il giovane di 23 anni arrestato a Lavello (Potenza) dai Carabinieri con le accuse di tentativo di rapina e lesioni personali ai danni del dipendente di un distributore di carburante.

Il giovane - armato di una pistola che poi si è rivelata essere una scacciacani - ha minacciato l’addetto alla pompa per farsi consegnare l’incasso. L’uomo, però, non soltanto si è rifiutato di consegnare i soldi ma ha reagito, ingaggiando una colluttazione con il rapinatore. E’ riuscito a metterlo in fuga, pur essendosi ferito alla mano sinistra. I Carabinieri hanno rintracciato il giovane nelle campagne circostanti e lo hanno arrestato: nell’area di servizio è stata trovata la pistola.