MELFI - Sette persone sono tenute in ostaggio dai detenuti che si sono rivoltati nel carcere di Melfi per protestare contro le restrizioni decise per il coronavirus.

Secondo quanto si è appreso, gli ostaggi sono quattro agenti della polizia penitenziaria, due medici e una psicologa. I rivoltosi controllerebbero la zona del carcere in cui si trova l'infermeria. Il sequestro è avvenuto nel corso della protesta dei detenuti contro i provvedimenti presi dall’amministrazione a causa dell’emergenza coronavirus.

I rivoltosi controllerebbero la zona del carcere in cui si trova l'infermeria. L'istituto penitenziariro è attualmente circondato dalle forze dell'ordine mentre è intervenuto anche il reparto speciale della polizia penitenziaria che sta cercando di mediarie con i dedetenuti-sequestratori e convincerli a rilasciare gli ostaggi.

Un centinaio di detenuti nel carcere di Melfi (Potenza) stanno protestando da alcune ore contro i provvedimenti presi dall’amministrazione a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo le proteste avvenute stamani nel carcere di Matera (con un detenuto che è salito sul tetto dell’istituto), che sono rientrate nel pomeriggio, le forze dell’ordine hanno avuto la conferma che la protesta nelle carceri lucane - dove vi sono in totale poco più di 450 detenuti) è inserita in uno schema che ha riguardato tutta Italia.

In particolare, a Melfi la protesta riguarderebbe due delle quattro sezioni dell’istituto di pena: sono intervenuti sia gli agenti della Polizia penitenziaria sia Polizia e Carabinieri. Secondo quanto si è appreso, dopo l’inizio della protesta vi sono stati momenti di tensione, seguiti da una apparente calma. Poi la protesta ha ripreso vigore: attualmente è in corso un "dialogo» con i detenuti che protestano ma non si è ancora giunta alla conclusione della rivolta.

Sono 22 gli istituti penitenziari interessati oggi da rivolte o manifestazioni di protesta provocate da una parte della popolazione detenuta. In molti istituti la situazione non è ancora rientrata e i disordini sono tutt'ora in corso. E’ il bilancio del Dap, il Dipartimento della amministrazione penitenziaria.